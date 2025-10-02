大阪市内の河川敷で知人の高校1年の男子生徒（15）を暴行し、川に入らせたとして、府警が傷害と強要の疑いで、いずれも10代の少年2人を書類送検していたことが2日、捜査関係者への取材で分かった。3人は中学校時代の同級生で、容疑を認めている。書類送検容疑は6月中旬、大阪市淀川区の河川敷で男子生徒の顔や体を殴ったり蹴ったりした上で、下着姿で川に入らせた疑い。捜査関係者によると、男子生徒は全治約3週間のけがを負っ