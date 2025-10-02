瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。ただ、昼過ぎ以降は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになるでしょう。日中の最高気温は岡山と高松で28度、津山で27度の予想です。10月1日よりもやや低い気温になります。 3日は全域で曇りになり、昼過ぎからは雨の降るところがあるでしょう。朝の最低気温は岡山で19度、津山で16度、高松で21度の見込みです。日中の最高気温は各地で26度程度でしょう。 4日は広く雨雲がか