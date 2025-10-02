山形県では、上空の寒気や気圧の谷の影響により、大雨となる所があるでしょう。２日夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】山形・全国の天気 ［気象概況］ 気圧の谷が東北地方を通過しており、上空約５５００メートルには氷点下１５度以下の寒気が流れ込んでいます。東北地方では大気の状態が非常に不安