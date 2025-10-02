＜コマツオープン事前◇1日◇小松カントリークラブ（石川県）◇6958ヤード・パー72＞川岸良兼が地元・石川県小松市で行われる国内シニアツアー「コマツオープン」（10月2〜4日）に主催者推薦で出場する。かつて、パーシモンのドライバーで300ヤード以上飛ばし、“怪物”と呼ばれた川岸。学生時代から頭角を現し、1988年の「日本アマ」など、アマチュアタイトルを総なめにしてきた。プロ入り後はレギュラーツアーで6勝を挙げてい