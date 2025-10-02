全国に誇りたい新潟のグルメ。新潟市秋葉区の老舗中国料理店で鍋を振るのは御年80歳のベテラン料理人。人気のラーメンと肉団子を取材しました。 【長谷川珠子アナウンサー】「今日ご紹介するのは新潟市秋葉区の新津川のすぐ近くにある中国采館・飛鳥です」今年で創業54年を迎える老舗『飛鳥』で人気のメニューが、分厚くやわらい豚の角煮がのった〈東披麺1430円〉。とろみのあるスープが細麺によく絡む、