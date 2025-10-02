【ワシントン＝淵上隆悠】先進７か国（Ｇ７）外相は１日、声明を発表し、２０１５年のイラン核合意を受けて解除されていた対イラン国連制裁の再発動を「結束して支持する」と表明した。イランに対し、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）による核施設の査察受け入れ再開や米国との直接協議も求めた。国連の対イラン制裁は、イランに重大な核合意違反があったとして、英仏独が主導し、９月２７日に再開した。復活したのは、０６〜１０年