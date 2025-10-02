アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領が雇用統計の担当局長の後任に指名していた保守系エコノミストについて、起用を撤回すると明らかにしました。ホワイトハウス レビット報道官「（局長候補の）アントニ氏は大統領と我々のチームの強力な味方ですが、十分な票を得られないことが明らかとなり、間もなく、後任候補を発表する予定です」ホワイトハウスのレビット報道官は1日、雇用統計を担当する労働省労働統計局長の