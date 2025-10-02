インドネシアの学校倒壊現場で生存者の捜索を行う救急要員ら/Suryanto Suryanto/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）インドネシアの東ジャワ州でイスラム寄宿学校の建物が倒壊して生徒らががれきの下敷きになり、９月２９日の発生から２日たった今も懸命の捜索救助活動が続けられている。当局はコンクリートのがれきの隙間に取り残された子ども６人を発見し、食べ物や水、酸素を供給している。１０月１日には捜索隊が６人と連絡を取り