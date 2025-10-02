◇MLB ドジャースーレッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの山本由伸投手は初回に先制を許しましたが、その後のベンチでの様子が話題を呼んでいます。前日は2本のホームランで4打点を挙げたテオスカー・ヘルナンデス選手が、初回2アウト1塁からエラーで2塁3塁のピンチを作ってしまいます。その後先制を許した山本投手。ベンチに戻ると暗い表情を浮かべる山本投手に、T・ヘルナンデス選手は横から抱き締めました。