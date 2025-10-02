読売テレビの虎谷温子アナウンサー（42）が2日までにインスタグラムを更新。先月30日に終了した同局朝の名物番組「す・またん！」（月〜金曜午前5時10分＝関西ローカル）に感謝した。「【す・またん！最終回1／4】同期の川田裕美さんが駆けつけてくれました」とツーショットを公開。虎谷アナの目元はやや潤んでいた。「2006年に入社した同期で、す・またん！という番組は辛坊さん・森さん・川田さん・虎谷でスタートしましたスタ