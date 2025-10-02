µþÅÔÂç¾ÞÅµ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ìー¥¹ £ÇⅠÁÈ¤¬¡Î£µ¡¦£·¡¦£¶¡¦25¡Ï¤È£³Ãå°ÊÆâ30Æ¬Ãæ18Æ¬¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Î£´¡¦£´¡¦£¶¡¦14¡Ï¤ÎÊõÄÍµ­Ç°ÁÈ¤È¡Î£±¡¦£²¡¦£°¡¦£¹¡Ï¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½ÕÁÈ¤¬¼çÎÏ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤½¤ÎÂ¾¤ÇÊ£¿ô¤ÎÏ¢ÂÐÇÏ¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Î£±¡¦£±¡¦£²¡¦10¡Ï¤ÎÌÜ¹õµ­Ç°ÁÈ¤È¡Î£±¡¦£±¡¦£°¡¦£¸¡Ï¤Î¿·³ãµ­Ç°ÁÈ¡£ ¤Þ¤¿¡¢³Ê²¼¤Î£³¾¡¥¯¥é¥¹ÁÈ¤¬¡Î£±¡¦£±¡¦£±¡¦£µ¡Ï¤Ç¡¢¡Î£±¡¦£°¡¦£°¡¦16¡Ï¤Î£Ï£ÐÆÃÊÌÁÈ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¹¥À®ÀÓ¤ò