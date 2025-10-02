Appleが複合現実(MR)ヘッドセット「Apple Vision Pro」の改良計画を一時中断し、Metaの製品に対抗できるスマートグラスの開発を優先する方針に転換したと、アメリカ経済紙のBloombergが報じています。この戦略転換の一環として、2027年の発売が計画されていたという廉価版のApple Vision Proのプロジェクトからスタッフを異動させ、スマートグラスの開発を加速させているとのことです。Apple Shelves Vision Headset Revamp to Pri