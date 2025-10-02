アジア株韓国主導で半導体大幅上昇サムスン電子とSKハイニックスがOpenAIと提携 東京時間10:54現在 香港ハンセン指数 27207.83（+352.27+1.31%） 中国上海総合指数 3882.78（休場） 台湾加権指数 26378.90（+395.99+1.52%） 韓国総合株価指数 3563.88（+108.05+3.13%） 豪ＡＳＸ２００指数 8952.90（+107.24+1.21%） アジア株は大幅高、韓国主導で半導体関連に買いが集中。 韓国