ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」が1日に放送されたフジテレビ「界隈×界隈MUSICそっちナニ流行ってる？」（水曜深夜0・15）にVTR出演。今後の活動について語った。世代問わず、人々の心揺さぶる楽曲を生み出し続ける3人組ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」。「2025上半期Billboard JAPAN総合ソング・チャート」Top10に5曲がランクインするなど、彼らの音楽を耳にしない日はないほどだ。今後の活動について若井滉斗