記録的な大雨で三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」で地下１、２階の車２７４台が浸水した問題で、車の本格的な搬出作業が１日、始まった。この日は９１台（午後３時現在）が搬出され、９月２９、３０日の計４台と合わせて計９５台が駐車場を出た。２日も朝から作業を継続する予定で、搬出の完了には１週間〜１０日ほどかかる見込みだという。この日のために、県内外からレッカー車２６台、作業員約５０人が集め