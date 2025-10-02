フジテレビ「サン！シャイン」が２日、放送され、１日から中国で始まった「国慶節」について出演者が話し合った。「国慶節」では、のべ２３億人が大移動する。日本は中国人にとって依然として人気観光地で多くの来日客が予想される。番組では、中国人女性２人組の観光の様子を報じ、かつての爆買いから一転して節約志向となっており、無料施設などを利用していることを伝えた。中国のＳＮＳ「ＲＥＤ」で広まっているという。