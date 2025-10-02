MCのアルコ＆ピースが様々な分野の文化人の人生や本性に迫る、“文化人特化型”人生深掘りポッドキャスト番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。9月30日（火）に配信された同番組には、デビュー作『近畿地方のある場所について』が映画化され話題のホラー作家・背筋さんが出演。その謎に包まれた私生活を明かした。作品の匿名性を高めるため、自身の詳しいプロフィールは非公表にしているとい