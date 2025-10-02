Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、自身のInstagramのストーリーズおよびXで朝ドラ『あんぱん』のオフショットを公開した。 【画像】大森元貴『あんぱん』オフショット（全8枚） 9月26日に最終回を迎えた『あんぱん』。9月29日からはスピンオフドラマ（15分）＋キャスト座談会（10分）の「あんぱん特別編」が4夜連続で放送。第3回は大森が演じる「いせたくや」が主人公の「男たちの行進曲」が放送された。 ■大森元貴