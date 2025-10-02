台風２１号が発生 気象庁によりますと、きょう（２日）午前９時、フィリピンの東において、熱帯低気圧が台風第２１号になったと発表しました。 【画像を見る】今後の進路は？／「今後16日間」全国各地天気シミュレーション 台風は１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいて中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心から半径２８０キロ以