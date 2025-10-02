キオクシアホールディングスの上げ足鮮烈、ストップ高となる５４１０円まで一気に水準を切り上げ６営業日ぶりに上場来高値を更新した。半導体メモリー大手で、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーで世界屈指の実力を持つ。米ウエスタン・デジタル＜WDC＞からスピンオフしてフラッシュ事業を手掛ける米サンディスク＜SNDK＞と生産ラインを共同運営しており、キオクシアは海外投資家からも注目度が高い。半導体メモリ&