ファインデックスが反発した。同社は１日の取引終了後、内閣府より次世代医療基盤法に基づく「認定医療情報等取扱受託事業者」の認定を取得したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。医療機関などから医療データを収集、安全に管理し、適切に匿名・仮名加工して研究機関や企業へ提供できる認定作成事業者のＦＡＳＴ－ＨＤＪ（匿名加工医療情報公正利用促進機構）と連携。ファインデは医療データの保管