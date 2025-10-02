午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４５９、値下がり銘柄数は１１０７、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に医薬品、非鉄金属、機械、情報・通信など。値下がりで目立つのは電気・ガス、その他製品、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS