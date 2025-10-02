卓球の「チャイナスマッシュ2025」は2日、本戦5日目が行われる。中盤戦を迎え日本勢の活躍が光るなか、注目のカードが続々実現する。 ■張本と大藤が注目対決 女子シングルスで実現するのが注目の同士討ち。世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）は、同10位の大藤沙月（ミキハウス）との3回戦に挑む。WTTシリーズではここまで2勝2敗で、直近の対戦では大藤が勝利している。ベスト8へ勝ち進むのはどちら