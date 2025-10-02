朝の人気情報番組「ZIP!」で、企画制作を支援するAIエージェントの試験導入が始まった。「制作者の思いが大事」と語る番組の総合演出・八重沢亮さんはなぜ、その対極にあるかのように思えるAIの活用を決めたのか。AIが作った企画は、当初「魂が乗らない」というテレビにとって致命的な壁にぶつかった。暗雲立ち込めるプロジェクトを打開した、八重沢さんの意外な一言とは。（ノンフィクションライター酒井真弓）日テレ「ZIP!」に