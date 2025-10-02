現地時間10月１日、チリで開催されているU-20ワールドカップの第２節（グループD）で、U-20イタリア代表がキューバと対戦。２−２でまさかのドローに終わった。14分と33分にネットを揺らし、前半で２点をリードしたものの、２点目を決めたジャマル・イドリソウ（インテルU-20）がアディショナルタイムに２枚目のイエローカードを受けて退場。これが響き、70分にPKで１点を返されると、87分にも再びPKで被弾し、勝点２を失う結