Sora2が作ったフェイク動画のサム・アルトマンCEOImage: OpenAI via Gizmodo US フェイクっぽくないフェイクを延々スクロールできるんだって。良し悪しはともかく、フェイク動画の精度は日に日に向上し、本物と見分けがつかないほどになっています。そんな中、OpenAIは9月30日、音声・動画生成ツールの最新バージョン「Sora 2」を正式発表しました。 さらに、以前から報じられているように、