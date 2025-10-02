「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)では、12月3日から「ぬぐだまれ〜!ねぶた祭り鍋」が登場する。青森の三大ねぶた祭りを表現した3種類の鍋「ぬぐだまれ〜！ねぶた祭り鍋」本企画では、青森の三大ねぶた祭りの特徴を表現した3種類の鍋を提供する。さらに、鍋の中にいるような遊び心あふれる「鍋こたつ」に入り、冬の特別な時間を過ごすことができる。期間は2025年12月3日〜2026年2月28日まで。数量限定で、予約は不要となっ