長岡市の会社にある女子ロッカー室に侵入し、ロッカーから知人女性の鍵を盗んだとして28歳の男が再逮捕されました。 警察によりますと、長岡市上除町の無職の男(28)は2022年7月上旬ごろから9月下旬ごろまでの間に、長岡市にある会社の女子ロッカー室に侵入し、知人女性のロッカーから鍵1個(時価約500円相当)を盗んだ疑いがもたれています。 男は、2025年9月に同じ知人女性の自宅に侵入したとして現