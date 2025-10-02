星野リゾートが展開する「星のや」は2027年、「星のや飛鳥」(奈良県・明日香村)をオープンする。「星のや飛鳥」イメージ同社と奈良県明日香村は、2016年10月28日に「企業立地に関するパートナーシップ協定」、2019年8月15日に「地域活性化包括連携協定」を締結している。相互の連携を強化し、地域に根ざした宿泊施設の開発計画を進めてきた。豊かな歴史資源に恵まれたこの場所だからこその特別な宿泊体験を提供する。○明日香村の