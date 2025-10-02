◇MLB ドジャースーレッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）ドジャースのフレディ・フリーマン選手の家族がパパの応援に集結しました。長男のチャーリーくんと妻のチェルシーさんはフリーマン選手の顔が描かれたTシャツを、二男のブランドンくんと三男のマックスくんチャンピオンリングのTシャツを身にまといました。ドジャースは前日の勝利でこの日の試合に勝てば地区シリーズ進出に進みます。