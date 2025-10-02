支援のためガザ地区に向かっていた環境活動家グレタ・トゥーンベリさんらの船団は、船団の一部がイスラエル軍に拿捕されたと発表しました。【映像】拿捕された船団乗組員の様子グレタさんらの船団によりますと1日夜、ガザへ向かう40隻以上の船のうち一部が拿捕され、船にイスラエル軍が乗り込んできたということです。一方、イスラエル外務省は、船団のうち複数の船の乗組員はイスラエルに移送中で、グレタさんらは無事だと