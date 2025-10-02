YouTubeチャンネルで公開された『【見逃し厳禁】社労士が断言！来年度最もアツい助成金はコレです』では、社労士のたかこ先生が、令和8年度に拡充・新設される人材開発支援助成金について詳しく解説した。たかこ先生は「来年、事業展開等リスキリング支援コース、最強の助成金になります」と強調し、企業経営者や実務担当者にとって見逃せない内容になった。 動画の冒頭で、たかこ先生は「今までになかった新しいコӦ