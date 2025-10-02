電通シニアラボは9月24日、「令和シニア・プレシニアの生き方調査」の結果を発表した。調査は2025年5月16日〜5月18日、全国の55〜79歳の男女1800人を対象にインタ-ネットで行われた。○「孤独を感じることが多い」「今後の人生の生き方に迷い」55〜59歳が最多「孤独を感じることが多い」割合は、55〜59歳男性で35.6%、55〜59歳女性で37.2%と、いずれも55〜59歳が最も高く、60代(26.5%)とは約10ポイント、70代(19.0%)とは約17ポイン