人と人との縁は不思議なもので、ずっと昔に終わったと思った関係が、思いもよらないところでよみがえることもあるようです。今回は、筆者の友人が体験したという不思議な「縁」にまつわるエピソードをご紹介します。 入社直後の歓迎会で 新卒で配属された部署の歓迎会に参加したときのことです。 お酒も入り、緊張もほぐれてきた頃。向かいに座っていた部長が私の顔をじっと見つめ、「ちょっとセクハラみたいなこと言う