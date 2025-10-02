石破茂首相が2025年10月1日、Xで「日本メガネベストドレッサー賞」の受賞を報告した。「現職の内閣総理大臣として29年ぶり」石破氏は「栄えある日本メガネベストドレッサー賞をいただきました！」として、東京ビッグサイトで行われた表彰式の様子を写した写真を4枚公開した。1枚目は壇上で盾を手渡された瞬間、2枚目はネイビーのスーツにシンプルなメタルフレームのメガネを掛け、壇上で笑顔を見せているもの。3枚目では、やや大き