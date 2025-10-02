株式会社リアライズコーポレーションが提供する新ミニ番組『ヒーロー〜あなたの仕事が未来を変える〜』が、2025年10月6日よりフジテレビにて毎週月曜日に放送開始予定です。日本社会を支える働く一人ひとりを『ヒーロー』として取り上げ、それぞれの“働く意味”に迫る番組で、放送後はTVerでの見逃し配信も予定されています。 フジテレビ『ヒーロー〜あなたの仕事が未来を変える〜』 番組名：『ヒーロー〜あなた