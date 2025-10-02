「ポスト石破」を決める自民党総裁選（4日）は最終盤に向かって混沌としてきた。本命視される小泉進次郎農相（44）が失速。対抗の高市早苗前経済安保相（64）とデッドヒートを繰り広げている。「進次郎構文」を炸裂させて後退した1年前のシクジリを糧に、慎重発言に徹してきたものの、陣営をめぐる文春砲を2発も被弾。いずれも不正選挙疑惑だ。1年前と同じ轍を踏みそうな気配が漂う。【もっと読む】小泉進次郎氏にまた不正選挙疑惑