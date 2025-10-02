ファン心理はわからなくもないが、過剰な擁護は社会から理解を得られないのではないか。今年1月、元フジテレビ社員の女性とのトラブルが原因で芸能界を引退した中居正広氏（53）。3月には第三者委員会が調査報告書を公表し、中居氏の行為を「業務の延長線上における性暴力」とした。これについて、ファンである“中居ヅラ”の一部が立ち上がっている。7月31日には、署名サイト「Change.org」で「不透明な第三者委員会報告書の