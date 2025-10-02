ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」が、館内各所で「クリスマスフェア」を開催。「今年のクリスマス、誰とどこで、どんなふうに過ごしたい？」を叶えるメニューが展開されます！ ホテル ユニバーサル ポート「クリスマスフェア2025」  期間：2025年11月4日（火）〜12月25日（木）※写真はイメージです ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテ