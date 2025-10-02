元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、2日までにインスタグラムを更新。韓国を楽しむ近影に「かわいい」など絶賛が相次いでいる。【別カット】森香澄、ツヤツヤの髪が美しいバックショット（ほか2枚）撮影のために韓国へ渡っていた森は「先月の渡韓！イチジクにハマってます」とコメントし、カフェでスイーツを楽しむソロショットを公開。爽やかなブルーのノースリーブトップスが似合う彼女のかわいい笑顔や、サラ