MS&ADインターリスク総研が、2025年8月に全国の消費者1,000人を対象に実施した「自転車運転に関するアンケート調査」の結果を発表。多くの人が自身の運転に自信を持っている一方で、交通ルール違反の経験や、新たな制度への認知不足といった実態が明らかになりました。 MS&ADインターリスク総研「自転車運転に関するアンケート調査」 調査期間：2025年8月18日〜21日調査方法：インターネット調査回答者数：1,000