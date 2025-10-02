長野県で地域お土産品の製造販売を行う株式会社マツザワが、これまで食用利用されず放棄されてきた『摘果リンゴ』をお菓子の原料として活用する取り組みを紹介します。2010年から始まったこのプロジェクトは、2025年には約80tを集荷、累計使用量は1,000tを超えるまでに成長し、食品ロス削減と農家の収入増を両立する地域創生モデルとして注目されています。 マツザワ「摘果リンゴ」活用プロジェクト  株式会社マツ