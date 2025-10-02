ホテル業界向けのAI研修「hoteliyell」を提供する株式会社テックウェイが、アルバイトを“2時間”で即戦力化する新プラン「2時間集中 デビュープラン」を発表しました。人材不足や教育時間の確保が難しいホテル業界の課題を、AIの力で解決する新しいソリューションです。 テックウェイ「2時間集中 デビュープラン」  プラン名：2時間集中 デビュープラン料金：月額 3,000円(税別)／1ユーザー ホテル業界の「人