パールジュエリーブランド「Moon Label (ムーンレーベル)」の常設直営ショップが、2025年10月8日(水)に小田急百貨店新宿店1階にオープンします。「パールジュエリーで、明日からの日常に彩りを。」をコンセプトに、普段使いからフォーマルまで楽しめる大人かわいいジュエリーが揃います。 ムーンレーベル 小田急百貨店新宿店 オープン日：2025年10月8日(水)場所：小田急百貨店新宿店・1階アクセサリー・雑貨売場所