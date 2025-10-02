９月２９日、魚宜高速道路の国道３２２号線横断橋建設現場。（ドローンから、南寧＝新華社配信／慕利国）【新華社南寧10月2日】中国広西チワン族自治区の柳州市魚峰区−河池市宜州区間で建設中の魚宜高速道路は、総延長を約115キロでトンネル3本、橋4本、インターチェンジ1カ所を設置する。インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄二十局集団が建設を請け負い、これまでに全体の6割の工事が完了した。各工事の進捗状況は路盤が72