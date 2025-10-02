セレブリティ「叶姉妹」の妹・美香（年齢非公表）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（水曜後9・00）にゲスト出演。姉・恭子（年齢非公表）の浪費癖について語った。自身を「相当な節約家」と自信満々の美香は「浪費という概念を越えて使う人がいるので相当節約しないと…姉が全部購入するので。姉的には“明日死ぬかもしれない。欲しいものは今買うのよ”と」と姉妹の関係を説明。「（節約は）かなり上手