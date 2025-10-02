◇プロ野球セ・リーグ巨人5ー2中日（1日、東京ドーム）8回のマウンドに上がった巨人の平内龍太投手。中日の細川成也選手を2ストライクに追い込むと、振りかぶって、投げたフォームはなんとアンダースローでした。平内投手は普段、オーバースローのため、虚を突かれたのか、細川選手は見逃し三振。続く板山祐太郎選手にも同じように2つのフォームで惑わし、空振り三振に切って取りました。もともとウオームアップのルーティンとし