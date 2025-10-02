「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、２点を追う初回の第１打席で一ゴロに倒れた。リテルとの対戦となった大谷。初球の外角は見極め、２球目の変化球はフルスイングするもバットは空を切った。３球目のスプリットもバットが止まらず、追い込まれてしまった。４球目の浮いた変化球をたたきつけるも、打球は一塁手の正