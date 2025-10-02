TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が1日、放送された。今放送は「みんなの説SP」で13個の説を取り扱った。吉本興業所属のお笑いコンビのマユリカ、中谷（35）と阪本（35）が「居合の達人の太刀筋全く見えなくても『まぁそういうもんか』と思う説」に登場。2人はニセ番組のロケとして、居合の道場へ。実際の全日本居合道選手権王者が「達人の技」を披露する設定。達人が一瞬で「さや」から日本刀を抜く