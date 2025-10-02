鹿角市で男性がクマに襲われてけがをしました。会話はできる状態だということです。警察や消防などによりますと、2日午前9時40分ごろ、鹿角市十和田大湯で70代の男性が、クマにひっかかれてけがをしました。男性は、顔や腕に傷があり、鹿角市内の病院に搬送されました。会話はできる状態だということです。